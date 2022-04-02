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Пентагон выделит Украине дополнительную помощь в размере $ 300 млн

Пентагон выделит Украине дополнительную помощь в размере $ 300 млн

Министерство обороны США 1 апреля уведомило Конгресс о действиях по дополнительной поддержке, предоставленной Украине. Средства выделяются в рамках "Инициативы по помощи Украине в области безопасности" (USAI).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает управление обороны США

"Через USAI будет оказана поддержка в размере до 300 миллионов долларов для укрепления обороноспособности Украины. Это решение подчеркивает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины»,- говорится в сообщении.

С момента вступления в должность администрации Байдена Соединенные Штаты предоставили Украине более $ 2,3 млрд для обеспечения безопасности.

 


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