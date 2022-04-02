Премьер-министр Польши заявил, что санкции против России не дают желаемого результата
15:20, 2 Апрель, 2022
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные санкции против России не работают.
Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр написал в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, об этом свидетельствует курс рубля, который вернулся на тот уровень, который был до начала военных действий в Украине.
«Это означает, что наши действия сложились не так, как пожелали главы западных стран", - заключил Моравецкий.
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