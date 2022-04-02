Италия готова стать гарантом нейтрального статуса Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны стать одним из гарантов нейтрального статуса Украины.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает INTERFAX.RU.

«Для нас главным приоритетом является продолжение переговорного процесса. Действия Турции высоко ценятся. Результаты переговоров будут проанализированы. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал итальянский министр 2 апреля в Баку.

Глава МИД Италии коснулся также проблем энергетической сферы, с которыми столкнулись в результате санкций против РФ.

Он также сказал, что в рамках программы энергетической безопасности Италия стремится уйти с российского рынка.

"С этой целью Рим намерен активизировать работу в направлении Средиземноморского региона", - добавил глава МИД Италии.