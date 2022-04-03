Начался визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии в Армению

Начался визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в Армению

Как передает Арменпресс, на странице пресс-секретаря МИД Армении в Facebook сообщается, что в Министерстве иностранных дел Луиджи Ди Майо встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.