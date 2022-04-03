Начался визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии в Армению
Начался визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в Армению
Как передает Арменпресс, на странице пресс-секретаря МИД Армении в Facebook сообщается, что в Министерстве иностранных дел Луиджи Ди Майо встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 03.04-17:09 В Кремле назвали встречу Путина с Зеленским гипотетически возможной
- 03.04-16:39 Во французском городе Ле-Лила состоялась памятная церемония, посвященная 107-й годовщине Геноцида армян
- 03.04-15:43 Спасатели потушили пожар в ереванском квартале Силикян
- 03.04-15:41 Глава МИД Италии на встрече с президентом РА приветствовал стремление Армении двигаться по пути установления мира
- 03.04-15:18 Дождь, повышение температуры, усиление ветра. Ожидаемая погода в Армении
- 03.04-14:56 Италия информирована о тяготах мирного населения Нагорного Карабаха. Министр ИД Италии Луиджи Ди Майо
- 03.04-14:42 Артак Бегларян посетил сопредельные с линией соприкосновения села Нахиджеваник, Вардадзор и Сарнахпюр
- 03.04-14:25 Левон Тер-Петросян встретился с президентом Арцаха Араиком Арутюняном
- 03.04-14:15 Ален Симонян обсудил с министром иностранных дел Италии вопросы региональной безопасности
- 03.04-13:48 Италия намерена продолжить развитие двусторонних отношений с Арменией. Состоялась встреча министров ИД
- 03.04-13:00 Взрыв в ночном клубе в центре Баку из-за утечки из газового баллона: один погибший, 37 пострадавших
- 03.04-12:35 Министры ИД РА и РФ обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений
- 03.04-12:21 На встрече с Пашиняном Луиджи Ди Майо подчеркнул заинтересованность Италии в углублении сотрудничества с Арменией
- 03.04-12:14 4 апреля в Нубарашене газа не будет в течение пяти часов
- 03.04-12:04 Во французском городе Мон-де-Марсан установлен хачкар
- 03.04-11:29 FLYONE ARMENIA начала регулярные прямые рейсы Ереван-Париж-Ереван
- 03.04-11:05 Министр иностранных дел Италии посетил мемориал памяти жертв Геноцида армян
- 03.04-10:36 Начался визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии в Армению
- 03.04-10:28 Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений
- 02.04-17:59 Анонс мероприятий на 4 апреля
- 02.04-17:45 Анонс мероприятий на 3 апреля
- 02.04-17:11 COVID-19:число выявленных случаев заражения в мире превысило 489,6 млн
- 02.04-16:54 США не заинтересованы в смене власти в России. Камала Харрис
- 02.04-16:19 Италия готова стать гарантом нейтрального статуса Украины
- 02.04-15:52 Министр обороны Турции назвал Черное море безопасным для судоходства
16:53, 28.03.2022
2449 просмотров Если попытаются вытеснить Россию, ответ может быть очень жестким: Маркедонов о ситуации в Арцахе
17:16, 28.03.2022
1232 просмотров МО Армении официально опровергает азербайджанскую дезинформацию об армянских истребителях
22:26, 28.03.2022
1208 просмотров Азербайджан готовит почву для новых провокаций и нападения на Нагорный Карабах: заявление Совбеза Армении
11:29, 31.03.2022
1042 просмотров Армения неоднократно отвечала на предложения Азербайджана: премьер-министр
21:55, 29.03.2022
987 просмотров «Огромными шаги» России и «революционные» предложения Украины: итоги стамбульской встречи