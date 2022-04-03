4 апреля в Нубарашене газа не будет в течение пяти часов

В связи с проведением плановых ремонтных работ газоснабжение 1-го, 2-го, 3-го и 4-го подъездов многоквартирного дома №14 на улице 11 административного района Нубарашен, г. Ереван, будет прекращено с 10:00 до 15:00 часов 4 апреля.

Об этом Арменпресс сообщили в компании "Газпром Армения".

"Приносим извинения газопотребителям и просим соблюдать правила безопасности.

Для получения дополнительной информации можете просим звонить по номеру 1-04», - говорится в сообщении.