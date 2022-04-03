Италия намерена продолжить развитие двусторонних отношений с Арменией. Состоялась встреча министров ИД

Армения и Италия выражают удовлетворение наличием высокого политического уровня между двумя странами и выражают готовность продолжить развитие двусторонних отношений во всех сферах, представляющих общий интерес.

Как передает Арменпресс, об этом после встречи в Министерстве иностранных дел Армении заявили министры иностранных дел Армении и Италии

"Примечательно, что визит министра иностранных дел Италии в Армению проходит в юбилейный год 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Италией", - заметил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, подчеркнув, что это придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.

«Армения придает большое значение перманентному развитию двусторонних отношений с Италией, основанных на богатых традициях, богатых исторических контактах, общих ценностях и демократических принципах. В ходе сегодняшних обсуждений мы выразили обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Арменией и Италией и положительной динамикой взаимных визитов на высоком уровне», - сообщил министр Мирзоян.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который впервые посещает Армению, в свою очередь выразил благодарность за теплый прием, отметив, что он хотел с визитом в Армению отметить 30-летие армяно-итальянских дипломатических отношений. Он также отметил, что Армения, как и Италия, имеет богатую историю.

По словам министра, Италия намерена продолжить развитие двусторонних отношений с Республикой Армения во всех сферах, представляющих общий интерес.

В ходе переговоров стороны констатировали, что из года в год растет объем двустороннего товарооборота и итальянских инвестиций в Армении, заверив, что обе стороны заинтересованы в еще большем увеличении объемов инвестиций и товарооборота.

"Считаю необходимым отметить, что, хотя эта готовность налицо и есть связи, тем не менее, в экономической сфере существует также огромный неиспользованный потенциал, и мы, как я уже сказал, в деле реализации этого потенциала придаем важность работе армяно-итальянской межправительственной комиссии. Кстати, господин министр, в последний раз комиссия собралась в 2017 году. Думаю, что мы можем предпринять шаги и в этом направлении", - добавил Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо 2-3 апреля прибыл в Армению с рабочим визитом. Утром 3 апреля министр вместе с сопровождающей его делегацией посетил мемориал памяти жертв Геноцида армян. Затем в МИД состоялась встреча глав МИД Армении и Италии, за которой последовали заявления для прессы. В рамках визита Луиджи Ди Майо встретится также с президентом Республики Армения, премьер-министром и председателем Национального Собрания.

Арам Саркисян