Италия информирована о тяготах мирного населения Нагорного Карабаха. Министр ИД Италии  Луиджи Ди Майо  

Италия в курсе долгосрочных последствий нагорно-карабахского конфликта и страданий мирного населения.

Как сообщает Арменпресс, об этом после встречи с министром иностранных дел Армении заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо

Министр подтвердил глубокую солидарность своей страны с многочисленными людьми, ставшими жертвами конфликта, подчеркнув, что Италия готова поддержать гражданское население.

«Мы положительно относимся к прямым контактам на высоком уровне между Арменией и Азербайджаном и решительно будем содействовать мирному, всеобъемлющему и стабильному решению, которое гарантирует перспективу мира и стабильности во всем кавказском регионе, который действительно является стратегическим перекрестком для всей Европы», - заявил глава МИД Италии.

В этом контексте, по словам Луиджи Ди Майо, Италия придает большое значение развитию отношений Армения-Евросоюз.

«Новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – это ценная возможность для укрепления сотрудничества между Брюсселем и Ереваном. По этой причине мы поддерживаем те амбициозные финансовые меры, которые предложил ЕС, с целью содействовать верховенству закона, реформам и способствовать социально-экономическому росту в стране», - подчеркнул министр иностранных дел Италии.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече со своим итальянским коллегой подтвердил готовность Республики Армения продолжать переговоры с Азербайджаном, направленные на заключение мирного договора под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он также сообщил, что Азербайджан передал армянской стороне предложения по урегулированию двусторонних отношений, которые Армения сочла приемлемыми, но не полными. По этой причине армянская сторона дополнила предложения Баку своими предложениями. По словам Арарата Мирзояна, для Армении принципиален вопрос прав народа Нагорного Карабаха и статуса Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо 2-3 апреля прибыл в Армению с рабочим визитом. Утром 3 апреля министр вместе с сопровождающей его делегацией посетил мемориал памяти жертв Геноцида армян. Затем в МИД состоялась встреча глав МИД Армении и Италии, за которой последовали заявления для прессы. В рамках визита Луиджи Ди Майо встретится также с президентом Республики Армения, премьер-министром и председателем Национального Собрания.

Арам Саркисян