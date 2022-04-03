Дождь, повышение температуры, усиление ветра. Ожидаемая погода в Армении

На территории Армении днем 3-го апреля, 4-5 апреля, ночью 6-го и 8-го апреля ожидается погода без осадков. Днем 6-го апреля, ночью 7-го апреля - в отдельных районах, днем 7-го и 8-го апреля - в большинстве регионов ожидаются осадки.

"Ветер юго-западный с 2-5 м/с, 3-6 апреля, 8 апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

Температура воздуха днем 3 апреля повысится на 2-4 градуса», - как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Армении, ссылаясь на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

В Ереване днем 3-го апреля, 4-5 апреля, ночью 6-го апреля ожидается погода без осадков. Днем 6-го апреля, 7-8 апреля ожидается дождь. С 3-6 апреля, 8 апреля ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.