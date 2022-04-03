Глава МИД Италии на встрече с президентом РА приветствовал стремление Армении двигаться по пути установления мира

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял делегацию, возглавляемую министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, президент Хачатурян приветствовал визит итальянской делегации в Армению и отметил, что он проходит в юбилейном году - 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Италией. Ваагн Хачатурян выразил надежду, что этот визит будет способствовать еще большему укреплению и углублению армяно-итальянских двусторонних отношений.

"Президент Хачатурян подчеркнул, что путь, ведущий к долгосрочному и стабильному миру в этом регионе - это диалог и формирование атмосферы доверия. Президент подчеркнул важность уточнения статуса Арцаха, обеспечения безопасности проживающих там людей и защиты основных прав», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии также отметил важность установления между сторонами конструктивного диалога и формирования взаимного доверия. Луиджи Ди Майо приветствовал то, что Армения стремится двигаться вперед по пути установления мира.

Отмечается, что обе стороны отметили важность шагов, направленных на реализацию неиспользованного потенциала развития в экономической сфере. Было отмечено, что взаимовыгодные программы могут быть реализованы в ряде сфер, в частности, в сферах информационных технологий, образования. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии отметил, что визит возглавляемой им делегации можно рассматривать как один из этих шагов, поскольку ряд итальянских компаний уже проявили интерес к инвестициям в Армении.

На встрече состоялся также обмен мнениями вокруг процессов, происходящих на международной арене.