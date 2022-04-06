Меркель не планирует делать новых заявлений по ее прошлой политике в отношении России

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) не планирует выступать с новыми заявлениями относительно ее политики в отношении России в прошлом. Как передает Арменпресс, об этом сообщила представитель бывшей главы правительства агентству DPA в среду.

По ее словам, письменные заявления, которые поступали от Меркель после начала российской военной операции на Украине, "до сих пор актуальны, в настоящее время не планируется каких-либо дополнительных высказываний".

Меркель 25 февраля осудила российскую военную операцию, назвав ее "переломным событием в истории Европы после окончания холодной войны". 4 марта она сообщила, что все еще считает верным свое решение не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году.

Местные СМИ в последние недели критиковали Меркель за якобы недостаточно жесткую позицию по отношению к России в последние годы, когда она еще была канцлером.

В понедельник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что проводил ошибочную политику по отношению к России. Также он сказал, что ему не нужно было поддерживать "Северный поток - 2". Штайнмайер является президентом ФРГ с 2017 года. До этого он дважды был главой МИД.