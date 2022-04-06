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Национальное собрание РА выступило с предложением заседание, посвященное 15-летию ПА ОДКБ, провести в июне в Ереване

Национальное собрание РА выступило с предложением заседание, посвященное 15-летию ПА ОДКБ, провести в июне в Ереване

6 апреля председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял ответственного секретаря Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергея Поспелова.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, в рамках председательства в ОДКБ НС Республики Армения выступило с предложением юбилейное заседание, посвященное 15-летию Парламентской ассамблеи, провести в июне в Ереване.

На встрече стороны коснулись и постоянных комиссий Парламентской ассамблеи ОДКБ. Выездное заседание постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству состоится во втором полугодии текущего года.

В центре обсуждения были и вопросы, касающиеся расширения структуры Парламентской ассамблеи ОДКБ.
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