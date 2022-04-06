Генеральный прокурор Республики Армения и посол Королевства Нидерландов обсудили перспективы сотрудничества

Генпрокуратуру Армении посетил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Республике Армения Нико Схермерс.

Как сообщили «Арменпресс» в Генпрокуратуре, приняв посла, Артур Давтян выразил благодарность за инициативу встречи, подчеркнув, что она станет новым стимулом для углубления сотрудничества между правоохранительными системами двух стран, учитывая также высокий уровень межгосударственных отношений, развивающихся на основе взаимного доверия между Арменией и Нидерландами.

Артур Давтян, высоко оценив надлежащее внимание со стороны коллег компетентных органов Нидерландов к представляемым РА следственным запросам по важным уголовным делам, заявил, что это придает им дополнительную оперативность. Особенно с точки зрения борьбы с коррупцией и эффективности процесса конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение.

Он отметил, что из Армении незаконно были вывезены многочисленные активы, ценности, в том числе и в европейские страны. Поэтому тесное сотрудничество с правоохранительными органами европейских стран, в том числе и Нидерландов, может иметь существенное значение в вопросе их возвращения своему законному владельцу - Республике Армения.

Посол Схермерс отметил, что посольство Королевства Нидерландов в Армении готово обеспечить эффективную связь между правоохранительными структурами двух стран, и, исходя из приоритетов армянской стороны, заинтересовано в содействии реформам в сфере уголовного правосудия, инициативам по повышению эффективности осуществления функций прокуратуры.

В ходе встречи были обсуждены перспективы и возможности укрепления двустороннего сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.

Стороны договорились активизировать контакты и на основе сотрудничества сформировать стабильные и продолжительные структуры для обмена информацией.