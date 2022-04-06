Экономическая война, объявленная России со стороны Запада, также создает новые возможности: посол РФ Сергей Копыркин

Ситуация, сложившаяся в результате развязывания коллективным Западом против России не только экономической, но и политической войны, при всех своих трудностях, создает и новые возможности для государств-участников евразийской интеграции. Как сообщает «Арменпресс», об этом в рамках круглого стола-обсуждения на тему «Возможности и перспективы развития ЕАЭС после объявления коллективным Западом экономической войны России» заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин.

По словам посла, Россия всегда выступала против гегемонии какого-либо государства или альянса. Однако западные партнеры, вопреки позиции Москвы, сегодня приняли именно такую политическую линию, и в результате сложилась нынешняя ситуация.

«Не только экономическая, но и общая политическая война, развязанная коллективным Западом против России, является катализатором перемен, идущих вразрез с давно устоявшейся американской моделью глобализации и господства доллара. И это создает предпосылки для очень серьезных изменений в политической и экономической архитектуре мира. В этой связи хотел бы сказать, что все это, наряду с большими трудностями для России и для наших партнеров, создает и новые возможности», - сказал посол РФ.

По словам дипломата, Россия прекрасно понимает, что введенные против нее санкции нанесут серьезный удар по ее союзникам на евразийском пространстве, и что политика изоляции России будет осуществляться и по отношению к другим странам Евразийского экономического союза. Но Россия надеется, что общие интересы ее евразийских партнеров, их экономическая взаимозависимость будут диктовать понимание того, что нам нужно оставаться вместе и развиваться вместе. «Мы исходим из того убеждения, что совместными усилиями мы сможем преодолеть нынешние трудности и стать еще сильнее», - заявил посол.

В этом контексте Сергей Копыркин считает весьма символичным тот факт, что создание и функционирование Евразийского экономического союза, по сути, совпало с применением первых западных санкций против России в 2014 году. Позже началась пандемия коронавируса со всеми ее негативными экономическими последствиями, но, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся весь мир, ЕАЭС продолжал развиваться, выказывать эффективность союза, ее востребованность и показатели роста.

«Нынешние санкции, конечно, беспрецедентны по своим масштабам, но в то же время они станут хорошим стимулом для движения вперед, в том числе и наращивания собственного производства. Считаю, что текущая ситуация должна стимулировать нас к ускорению интеграции Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Одна дорога, один путь" в духе большого евразийского партнерства, о чем и говорил президент России Владимир Путин», - сказал Сергей Копыркин.

По мнению российского дипломата, одним из важных направлений интеграционного взаимодействия двух крупных проектов должно стать расширение использования национальных валют государств-членов, замещение импортных товаров местной продукцией, в том числе в отраслях, где наблюдается научно-технический прогресс.

«В этой связи особое значение приобретает промышленное сотрудничество между нашими государствами. Эксперты считают, что правительствам в этой связи необходимо макроэкономическое регулирование, которое позволит им оперативно реагировать на возникающие вызовы и угрозы», - добавил Сергей Копыркин.

Круглый стол на тему«Возможности и перспективы развития ЕАЭС после объявления коллективным Западом экономической войны России» был организован аналитической общественной организацией «Интеграция и Развитие» и Евразийским клубом экспертов. В обсуждении приняли участие представители дипломатических миссий евразийских стран-партнеров, должностные лица структур ЕАЭС и известные армянские и российские эксперты.

Арам Саркисян