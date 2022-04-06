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Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море

Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море

Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море.

Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.


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