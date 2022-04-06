Армяно-казахстанские отношения имеют значительный потенциал для развития: посол Болат Иманбаев

Отношения Армении и Казахстана имеют значительный потенциал для дальнейшего развития. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, поздравив с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Казахстан.

«То, что начиналось как протокольное, дипломатическое действие, с обмена устными нотами, теперь превратилось в многосторонние, живые и интенсивные отношения и сотрудничество. Убежден, что дружественные, взаимовыгодные казахстанско-армянские отношения будут и впредь углубляться на благо наших народов, наших государств и Евразийского экономического союза в целом», - сказал посол Казахстана.

По словам Болата Иманбаева, армяно-казахстанские отношения основаны на традициях дружбы и взаимопонимания, а сформированная между двумя странами договорно-правовая база позволяет регулировать двустороннее и многостороннее сотрудничество по всем направлениям.

«При этом, казахстанско-армянские отношения имеют значительный потенциал и перспективы дальнейшего развития, в том числе на евразийском интеграционном пространстве», - добавил посол.