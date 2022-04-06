Азиатские индексы - 06-04-22

ТОКИО, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.58% и составил 27350.30 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.34% и составил 1922.91 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.02% и составил 3283.43 пункта, а HANG SENG снизился на 1.87% и составил 22080.52 пункта.