Мирзоян и Лавров обсудят ход реализации договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 8 апреля переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 апреля в Москве запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Армении. Министр иностранных дел этой страны посетит Россию с рабочим визитом", - сказала дипломат.

По ее словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян планируют подробно обсудить шаги по дальнейшему укреплению двустороннего союзничества во всех областях, наращиванию взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, а также сопряжению усилий на других международных площадках.

"Кроме того, состоится обстоятельный обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, - добавила Захарова. - Мы рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать углублению союзнического взаимодействия с Ереваном, продвижению дела мира и стабильности в Закавказье".