В Брюсселе началась встреча Никола Пашиняна и Шарля Мишеля

В Брюсселе началась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает Арменпресс.

Напомним, что 5 апреля Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в Брюссель. В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.