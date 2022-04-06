Премьер-министр Словакии в Киеве проведет встречу с президентом Украины
18:28, 6 Апрель, 2022
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в четверг направится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду сайт братиславской газеты Pravda.
Хегер направится на Украину вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Выезд в Киев, согласно газете, намечен на вечер четверга. В середине марта в украинской столице с Зеленским встретились премьер-министры Чехии Петр Фиала, Словении Яниз Янша и Польши Матеуш Моравецкий.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм