В Абу-Даби введут запрет на использование пластиковых пакетов

Агентство по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD) вводит запрет на использование пластиковых пакетов с 1 июня на территории всего эмирата. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило Информационное агентство ОАЭ.

Данная мера является частью комплексной политики, запущенной властями Объединенных Арабских Эмиратов в 2020 году с целью охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата. Как передает агентство, запрет на использование пластиковых пакетов призван свести к минимуму вред для здоровья человека и сократить количество отходов.

Отмечается, что к июню власти Абу-Даби проведут широкомасштабную кампанию с целью информирования всех жителей эмирата о новых правилах.

Генеральный секретарь EAD Шайха Салем аль-Дахери заявила, что "эта политика проводится в тесном сотрудничестве с частными предприятиями, которые принимают активное участие в кампаниях агентства".

Кроме того, она подчеркнула, что "власти Абу-Даби изучают возможность запуска акции по приему пластиковых бутылок в обмен на денежное вознаграждение". Аль-Дахери также добавила, что "к 2024 году жители эмирата смогут полностью отказаться от использования одноразовых стаканчиков, тарелок и пищевых контейнеров".