Соединенные Штаты вводят санкции в отношении "взрослых детей" президента РФ Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России", - сказал он.