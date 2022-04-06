Военная жандармерия Польши задержала двух граждан Белоруссии по обвинению в шпионаже

Польская военная жандармерия задержала двух белорусских граждан по обвинению в шпионаже в пользу Белоруссии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.

"В рамках следствия военная жандармерия задержала двух граждан Белоруссии", - сказал он, добавив, что им предъявлены "обвинения в шпионаже в пользу разведывательных органов Белоруссии".

По его словам, по версии следствия, граждане Белоруссии "проводили разведку, касающуюся военных и гражданских объектов, которые имеют критическое значение для обороны Польши".

Задержанные временно арестованы. Согласно польским законам, им грозит до 10 лет лишения свободы.