Орбан пригласил Путина и Зеленского в Будапешт на мирные переговоры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину провести в Будапеште встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в целях урегулирования конфликта в этой стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, выступая в среду на пресс-конференции в венгерской столице, он сообщил, что изложил эту идею в разговоре по телефону с российским лидером.

По сообщению Орбана, в этой встрече должны также принять участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Единственной целью этой встречи будет соглашение о немедленном прекращении огня", - сказал Орбан, которого цитирует информационное агентство MTI.

По словам венгерского премьера, реакция президента России на эту инициативу в целом была положительной, но есть нюансы, которые еще требуют согласования.

Орбан заявил, что "прекращение огня должно стать первым шагом на пути к миру, а за этим должна последовать европейская мирная конференция". Глава правительства Венгрии хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее, потому что военные действия становятся "все более жестокими". Он подчеркнул, что его страна будет всеми силами добиваться прекращения конфликта на соседней территории, потому что от этого зависит и ее собственная безопасность.

Венгерский портал "24.hu" сообщил, что Путин позвонил Орбану с тем, чтобы поздравить премьера с победой на выборах. Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с Орбаном одержала убедительную победу на очередных парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье в Венгрии. Как сообщило Национальное избирательное бюро, вместе с младшими союзниками - христианскими демократами - ФИДЕС может рассчитывать на 135 из 199 мест в Государственном собрании (однопалатном парламенте) страны.