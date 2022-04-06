В Брюсселе началась трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля 

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Как сообщает Арменпресс, этой встрече предшествовала двусторонняя встреча Пашиняна и Мишеля, в ходе которой премьер-министр представил ситуацию, сложившуюся в Арцахе вследствие недавних действий азербайджанских подразделений, гуманитарные вопросы и подчеркнул необходимость адресного реагирования со стороны международного сообщества.