Президент Ваагн Хачатурян посетил посольство Китайской Народной Республики в Республике Армения

Президент Ваагн Хачатурян посетил сегодня посольство Китайской Народной Республики в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Хачатурян и посол Фан Юн поздравили друг друга с установлением дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой в этот день ровно 30 лет назад.

Президент Хачатурян поздравил посла Фан Юна и сотрудников посольства с открытием нового здания посольства и пожелал им плодотворной работы и успехов.

С удовлетворением было отмечено, что за последние 30 лет армяно-китайские отношения развивались и в будущем тоже будут укрепляться и углубляться.