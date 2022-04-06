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Габриэль Саркисян стал вице-чемпионом индивидуального чемпионата Европы по шахматам

Габриэль Саркисян стал вице-чемпионом индивидуального чемпионата Европы по шахматам

Член мужской сборной Армении по шахматам Габриэль Саркисян стал вице-чемпионом индивидуального чемпионата Европы по шахматам.

Как сообщает Арменпресс, в последнем туре проходящего в Словении индивидуального чемпионата Европы по шахматам Габриэль Саргсян разделил очко с представителем Испании Латасой Сантосом. Набрав 8,5 очков из 11, Габриэль Саркисян стал вице-чемпионом чемпионата Европы по шахматам. Победителем турнира стал немец Маттиас Блюбаум.


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