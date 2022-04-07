Заседание правительства Республики Армения 7 апреля состоится в 15:00
Заседание правительства РА 7 апреля состоится в 15:00.Об этом к сведению СМИ, аккредитованных при правительстве РА, сообщает пресс-служба исполнительного органа.
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