Женщины, считающиеся надежной опорой, Вы заслуживаете лучшего: поздравительное послание президента Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 7 апреля по случаю Дня материнства и красоты направил послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Главное информационное управление Аппарата президента Республики Арцах.

«Дорогие женщины, День 7 апреля, в нашем календаре отмечен как праздник материнства и красоты, в связи с чем, хочу адресовать Вам самые теплые слова, наилучшие пожелания, выразить признательность нашим героям-армянкам, живущим в Арцахе, Армении и в Диаспоре.

Матери, родившие и воспитавшие героев, жены преданных борцов за Родину, сестры, дочери, любимые девушки, женщины, ставшие на поле боя или в мирной жизни надежной опорой, верными друзьями армянских мужчин, Вы достойны лучшего!

Позвольте склонить голову перед каждой из Вас как признательность за Ваше благородство, беззаветную преданность Родине и семье. Пусть мир и счастье воцарятся в Ваших очагах и на нашей заветной Родине!».