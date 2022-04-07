Япония примет решение об участии в G20 при тесном сотрудничестве с G7 и Индонезией

Правительство Японии намеревается принять надлежащее решение, касательно собственного участия в предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии при тесном сотрудничестве с G7 и страной-организатором саммита. Как передает Арменпресс, об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы намереваемся принять надлежащие шаги в тесном сотрудничестве со странами G7 и страной-председателем G20 Индонезией", - отметил он, подчеркнув, что японские власти также будут принимать во внимание недавнее совместное заявление лидеров G7, в котором подчеркивалось, что международным организация и многосторонним форумам больше не следует вести сотрудничество с Россией в обычном порядке из-за ситуации на Украине. В то же время Мацуно воздержался от прямого ответа на просьбу прокомментировать высказывания министра финансов США Джанет Йеллен, которая ранее заявила, что Соединенные Штаты не будут участвовать в некоторых мероприятиях на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, если на них будет присутствовать Россия.

22 марта министр развития и технологий Польши Петр Новак по итогам визита в Вашингтон сообщил, что власти республики предложили США изучить вопрос исключения России из Группы двадцати из-за ситуации вокруг Украины и что эта инициатива "получила положительный отклик и одобрение". Президент США Джо Байден 24 марта заявил в Брюсселе, что он выступает за исключение РФ из G20, признав, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.

Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, формат Группы двадцати важен, но в нынешних условиях при исключении РФ из него "ничего смертельного не произойдет".