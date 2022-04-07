Заявление Шарля Мишеля по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает «Арменпресс», в заявлении особо отмечается, что президент Совета Европы Шарль Мишель подтверждает приверженность ЕС углублению тесного сотрудничества с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности, достижения безопасного, стабильного мира и процветания на Южном Кавказе во благо всех людей, проживающих в этом регионе. Подчеркивается, что лидеры подвели итоги развитий с момента их последней встречи в Брюсселе в декабре 2021 года, после видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале 2022 года. В нем также упоминается ход выполнения взятых на себя обязательств.

Стороны обсудили недавнюю напряженность в Нагорном Карабахе и подтвердили необходимость оставаться полностью приверженными положениям трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года. «Они приветствовали встречу высокопоставленных представителей Армении и Азербайджана в Брюсселе 30 марта 2022 года под эгидой ЕС и согласились с необходимостью продолжения этого взаимодействия для обеспечения надлежащего контроля выполнения достигнутых договоренностей на уровне руководства», - говорится в сообщении.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул необходимость гуманитарных жестов с обеих сторон для укрепления доверия и мирного сосуществования. Он подчеркнул необходимость комплексного и быстрого решения всех гуманитарных проблем, включая освобождение военнопленных и комплексное решение проблемы без вести пропавших. Шарль Мишель также заявил, что ЕС готов поддержать эту инициативу. «ЕС будет продолжать поддерживать меры по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, а также усилия по гуманитарному разминированию, в том числе продолжать предоставлять экспертные консультации и увеличивать финансовую помощь, включая помощь пострадавшему от конфликта населению», - говорится в заявлении.

Шарль Мишель отметил желание премьер-министра Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева скорее двигаться к мирному соглашению между странами. «С этой целью достигнута договоренность - поручить министрам иностранных дел разработать будущее мирное соглашение, в котором будут урегулированы все необходимые вопросы», - говорится в заявлении.

В заявлении сказано, что двусторонняя демаркация имеет важное значение. С этой целью, согласно Сочинскому заявлению от 26 ноября 2021 года, достигнута договоренность о формировании до конца апреля совместной пограничной комиссии. Мандатом комиссии будет:

Демаркация границы между Арменией и Азербайджаном; Обеспечение стабильной и безопасной обстановки вдоль и вблизи границы.

Шарль Мишель также подчеркнул, что обеспечение достаточного расстояния между силами является важным элементом предотвращения инцидентов и снижения напряженности. Мишель подтвердил готовность ЕС предоставить советы и помощь.

Лидеры обсудили вопросы восстановления коммуникаций и инфраструктур, в частности, между Арменией и Азербайджаном и в более широком смысле на Южном Кавказе. Шарль Мишель приветствовал шаги, предпринятые для восстановления железнодорожных путей, призвав Армению и Азербайджан найти эффективные решения для восстановления автодорожного сообщения. Было заявлено, что ЕС готов оказать помощь в развитии отношений, в том числе в соответствии со своей экономической и инвестиционной программой, используя для определения общих проектов предлагаемый экономический консультативный форум.