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Власти Китая зафиксировали за сутки рекордные 23 107 случаев заражения коронавирусом

Власти Китая зафиксировали за сутки рекордные 23 107 случаев заражения коронавирусом

Китайские власти за минувшие сутки выявили рекордные 23 107 случаев заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. В среду власти сообщили о 20 614 случаях инфицирования.

У 1 323 заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19 (повышенная температура, кашель, недомогание). Из них 39 человек прибыли в КНР из-за рубежа, 1 284 случая выявлены внутри страны. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в северо-восточной провинции Цзилинь (890) и Шанхае (322).

Остальные 21 784 человека - бессимптомные носители заболевания, из них 73 прибыли из-за границы. 21 711 таких случаев выявлены внутри страны. Наибольшее число бессимптомных носителей зафиксировано в Шанхае (19 660), а также в провинциях Цзилинь (1 546) и Хэбэй (139).

В общей сложности с начала пандемии в Китае выявлено 160,1 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом (власти КНР не включают в статистику данные по бессимптомным пациентам). Число летальных исходов составляет 4 638.

Эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. За минувший месяц локальные случаи заражения коронавирусом были выявлены в 29 из 31 административно-территориальной единицы Китая (на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района).


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