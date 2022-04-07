В Армении за прошедший день подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 7 апреля в Армении всего подтверждено 422 629 случаев заражения COVID-19, 410 270 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 619 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 061 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 683 теста. Подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19, 18 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего проведено 2 991 158 тестирований.