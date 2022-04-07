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По случаю Праздника материнства Микаел Варданян предоставил помощь 348 одиноким матерям, имеющим детей с инвалидностью.

По случаю Праздника материнства Микаел Варданян предоставил помощь 348 одиноким матерям, имеющим детей с инвалидностью.

В Армении зарегистрировано 348 одиноких матерей, имеющих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет и состоящих на учете в качестве получающих пособие. 7-го апреля, по случаю Праздника материнства и красоты, меценат Микаел Варданян каждой одинокой матери предоставил финансовую помощь в размере по 300 тысяч драмов. Общий бюджет программы составил 104 млн драмов.


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