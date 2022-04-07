СМИ: компании из США и представители ЕС обсудили расширение поставок газа

Руководители ряда компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с европейскими официальными лицами расширение поставок энергоносителей в Европу, наладить поставки в должном объеме возможно не раньше середины десятилетия, передает Арменпресс․

Делегации из Латвии и Эстонии, а также дипломаты из Болгарии, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии и Великобритании встретились с представителями компаний по добыче сланцевого газ в Хьюстоне, штат Техас, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу отраслевой ассоциации LNG Allies Фреда Хатчисона. Помимо этого, запланированы отдельные встречи с представителями частного сектора Латвии, Эстонии, Словакии.

"Ситуация в Европе нестабильна. Все эти страны, зависящие от российского газа, намерены отказаться от него, в некоторых случаях полностью", - приводит агентство слова Хатчисона.

Отмечается, что строительство новых мощностей для СПГ займет несколько лет, осуществлять поставки в должном объеме можно будет не ранее середины десятилетия. "Проблемы с мощностями в 2022 году велики, но возможности через несколько лет будут действительно потрясающие", - сказал глава LNG Allies.