Один из мировых лидеров сферы высоких технологий, компания NVIDIA открывает в Армении научно-исследовательский центр

Один из мировых лидеров сферы высоких технологий, компания NVIDIA в Армении открывает научно-исследовательский центр. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер НС Акоп Аршакян.

«В 2019 году делегация во главе с премьер-министром РА Николом Пашиняном посетила штаб-квартиру NVIDIA в Силиконовой долине. Во время встречи с основателем и генеральным директором компании Дженсеном Хуангом мы обсудили возможное сотрудничество с NVIDIA.

Сегодня я рад сообщить, что NVIDIA приезжает в Армению. Один из ведущих мировых технологических гигантов с годовым оборотом в 27 миллиардов долларов и более чем 20 000 сотрудников по всему миру открывает свой новый офис в Ереване. Армянское отделение возглавит Рев Лебаредян, вице-президент Omniverse Simulation Technologies.

В 1999 году изобретение графического процессора NVIDIA стимулировало рост рынка компьютерных игр и по-новому интерпретировало современную компьютерную графику.

Работа компании в области ускоренных вычислений и искусственного интеллекта трансформирует транспорт, здравоохранение и производство, способствует развитию многих других направлений.

NVIDIA, добро пожаловать в Армению!», - написал Акоп Аршакян.