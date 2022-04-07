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Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету

Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета и передаче ему полномочий по управлению государством на переходный период по итогам межйеменских переговоров, которые проходят в Эр-Рияде, как передает Арменпресс, об этом говорится в обращении президента, переданном йеменским агентством новостей "Ас-Саба".

"Как президент Йемена, желая участия реальных лидеров в управлении государством в этот переходный период, объявляю о создании президентского руководящего совета, который возьмет на себя управление государством политически, экономически и в сфере безопасности на весь переходный период", - говорится в его обращении.

Он также распорядился, чтобы вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар покинул занимаемую им должность. Новое ведомство возьмет на себя обязанности как президента, так и его заместителя.

Президент назначил руководить советом Ришада Мухаммеда аль-Алими. В состав совета вошли еще семь человек, в том числе племянник бывшего президента страны Тарек Салех и глава правящего на юге Йемена сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди.

Совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, которая отвечает интересам йеменского государства, обеспечивает независимость и суверенитет страны, а также неприкосновенность ее границ.

 


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