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Пятый пакет санкций ЕС против РФ могут огласить в четверг или пятницу

Пятый пакет санкций ЕС против РФ могут огласить в четверг или пятницу

Пятый санкционный пакет в отношении России может быть оглашен уже в четверг или в пятницу, полагает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Сейчас идет пристальное рассмотрение (санкционного - ИФ) списка персоналий и секторов, которые затронут (санкции - ИФ)", - сказал он журналистам в четверг, передает Арменпресс.

"Сегодня вечером, самое позднее завтра", - ответил он на вопрос, когда может быть опубликован пятый санкционный пакет.


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