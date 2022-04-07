Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

Кремль приветствует решение Еревана и Баку начать процесс мирных переговоров

Кремль приветствует решение Еревана и Баку начать процесс мирных переговоров

Кремль положительно оценивает решение властей Армении и Азербайджана начать процесс мирных переговоров.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что это продолжительный процесс, однако движение в направлении заключения подобного документа само по себе является положительным фактом и приветствуется», - сказал Дмитрий Песков.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]