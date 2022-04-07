В Европейском регионе ВОЗ из-за загрязнения воздуха каждую минуту умирает один человек

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, в рамках которого Министерство здравоохранения, Организация Объединенных Наций (ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывают объединить усилия, чтобы сделать планету здоровой.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Министерством здравоохранения РА, ежегодно более 13 миллионов смертей во всем мире, в том числе 1,4 миллиона в Европейском регионе ВОЗ, происходят из-за факторов окружающей среды, которые можно предотвратить.

«Каждую минуту в Европейском регионе ВОЗ умирает один человек только из-за загрязнения воздуха. Из-за беспрецедентной скорости изменения климата вследствие воздействия человека наиболее часто и больше всех страдают от разрушительного воздействия на здоровье человека самые уязвимые.

Опасные отходы, загрязненная вода, плохие санитарные условия, курение, плохое управление промышленностью - это лишь некоторые из проблем, которые угрожают не только здоровью человека, но и нашему воздуху, воде и окружающим экосистемам. Антибиотики, даваемые людям, животным, растениям, другие противомикробные препараты остаются в окружающей среде, в нашей питьевой воде, создавая устойчивость к противомикробным препаратам, супербактерии и другие устойчивые к лекарствам организмы.

«Принцип «Единое здоровье» сегодня как никогда актуален, учитывая эпидемии и различные заболевания, которые ежедневно угрожают планете. В последние годы жизнь показала, что системы здравоохранения должны быть сильнее, мощнее и устойчивее, чтобы справляться с вызовами, возникающими в связи с глобальными изменениями. В решении этих глобальных вопросов Минздрав руководствуется политикой партнерства, которая направлена на обеспечение цепочки «Защитим планету, защитим наше здоровье». Это возможность еще раз подумать о наших врачах и медсестрах, которые каждый день борются за защиту здоровья нашего населения, часто в ущерб собственному здоровью», - сказала министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Постоянный координатор ООН Лила Питерс Яхья подчеркнула, что Представительство ООН в Армении вместе со своими партнерами продолжает поддерживать Армению в обеспечении более устойчивой, здоровой окружающей среды, повышении осведомленности населения о вопросах здоровья и для людей, особенно наиболее уязвимых, и оказании качественных медицинских услуг.

«Наша коллективная обязанность заключается в принятии срочных мер для защиты здоровья людей планеты путем создания обществ, в которых приоритетом является инклюзивное и равное благополучие всех граждан», - сказала она.

Представитель ВОЗ в Армении д-р Джихан Тавила, в свою очередь, сказал, что здоровая окружающая среда является основой стабильности в Армении, как и в любой другой стране.

«Тема Всемирного дня здоровья в этом году - напоминание о том, что проблемы окружающей среды и здоровья требуют эффективного реагирования со стороны правительства и общества в целом».

Министерство здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения и Представительство ООН в Армении отметят Всемирный день здоровья месячной кампанией, которая будет включать такие онлайн-мероприятия, как фотоконкурс, выставка и мероприятия в социальных сетях. Совместная кампания призывает всех граждан стать частью этого решения, объединиться ради нашей планеты, ради нашего здоровья.