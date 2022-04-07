Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ

Турция приостановила судебное разбирательство по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и передало его Саудовской Аравии, как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Star.

Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.

"Принято решение о передаче дела в Саудовскую Аравию после положительного заключения министерства юстиции", - сообщило издание.

В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.