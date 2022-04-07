Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили вопрос сотрудничества в деле  выяснения судеб без вести пропавших

На встрече премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева обсуждалась возможность сотрудничества в деле выяснения судеб без вести пропавших лиц. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на заседании правительства сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян, касаясь встречи, состоявшейся 6 апреля в Брюсселе.

«Одной из важных тем обсуждения были гуманитарные вопросы. Председатель Совета Европы подчеркнул необходимость освобождения всех пленных и возможность сотрудничества в выяснении судеб без вести пропавших лиц», - сказал премьер-министр.

Пашинян напомнил, что после двух Арцахских войн с армянской стороны есть 985 лиц, местонахождение которых не известно, 208 после 44-дневной войны, 777 после первой Арцахской войны. Он подчеркнул, что работа, направленная на выяснение их судеб, должна быть продолжена.

Азербайджан, несмотря на свое обязательство по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, еще не вернул всех пленных.