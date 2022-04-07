Правительство утвердило Србуи Геворкян на должность ректора Педагогического университета
Правительство РА утвердило результаты выборов на должность ректора Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна. Ректор избрана Србуи Геворгян. Как сообщает «Арменпресс», вопрос был утвержден на заседании правительства 7 апреля.
Министр образования и науки Ваграм Думанян представил выборы ректора на заседании Попечительского совета Педагогического университета 19 марта. «Доктор психологических наук, профессор Србуи Геворгян была избрана ректором 19 голосами «за», при 1 недействительном», - сказал Думанян.
Министр напомнил, что в этом году исполняется 100-летие основания Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна. «И этот важнейший вуз со 100-летними традициями впервые избрал ректором женщину», - сказал он, посчитав очень символичным, что результаты выборов подтверждаются 7 апреля, в день материнства и красоты.
Србуи Геворгян поблагодарила за оказанное доверие. «Педагогический университет прекрасно осознает масштаб своих обязанностей в сфере высшего педагогического образования в условиях современных вызовов, готов обеспечить вполне конкретные качественные процессы», - сказала новоизбранный ректор.
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