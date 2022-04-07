Главы МИД G7 отрицают, что цены на продукты выросли из-за санкций против РФ

Страны Группы семи (G7) отрицают, что антироссийские санкции Запада привели, в том числе, к росту цен на продовольствие. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении глав МИД G7, принятом по итогам встречи на полях заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Мы будем активно бороться с российским нарративом, что западные санкции вызвали рост мировых цен на продовольствие. Мы называем это тем, чем он является: бессовестной ложью", - говорится в заявлении.

"В результате (спецоперации РФ на Украине - прим. ТАСС) снижение продовольственной безопасности ощущается диспропорционально наиболее уязвимыми [странами и группами населения]. Мы солидарны с нашими партнерами по всему миру, которые вынуждены нести бремя роста цен. <…> Мы будем адекватно использовать все инструменты и механизмы финансирования, чтобы ответить на снижение продовольственной безопасности, будем сохранять открытыми рынки, укреплять устойчивость аграрного сектора на всех континентах", - пообещали министры иностранных дел G7.

По оценкам экспертов, мировой рост цен на продовольствие вызван четырьмя основными факторами: ростом цен на горючее и удобрения из-за санкций Запада против России, приостановкой российского экспорта для обеспечения собственной продовольственной безопасности в условиях внешнего давления, ожиданиями на рынках отсутствием экспорта с Украины в этом году, ожиданиями неурожая в США и Китае.

В 2021 году Россия являлась крупнейшим экспортером пшеницы в мире, Украина находилась на 5-й позиции, после США, Канады и Франции.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.