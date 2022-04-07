Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-04-22

ЕРЕВАН, 7 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 апреля, курс доллара США сократился на 2.46 драмa и составил 476.92 драм. Курс евро сократился на 3.69 драмa и составил 519.51 драм. Курс российского рубля вырос на 0.41 драмa и составил 6.26 драм. Курс британского фунта сократился на 3.60 драмa и составил 623.48 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 366.89 драмa и составила 29595.63 драм. Цена серебра сократилась на 8.24 драмa и составила 372.06 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.