Вице-премьер РФ выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями

Европа будет оплачивать российский газ в рублях, некоторые страны уже согласились перейти на такие расчеты. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что сейчас европейские потребители изучают вопрос оплаты газа в рублях.

"Мы слышим разные заявления: есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают. Но я уверен, что платежи будут осуществляться в соответствии с тем, как определил президент, как определено указом и тем порядком, который установит правительство", — сказал Новак.

По словам вице-премьера, такой порядок примут в ближайшее время. Он также добавил, что риторика западных стран по этому вопросу меняется, и выразил надежду на переход всех недружественных стран на новый механизм оплаты.