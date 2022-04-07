Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле
20:17, 7 Апрель, 2022
Американские сенаторы проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за событий на Украине.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, законопроект был одобрен единогласно – всеми ста членами верхней палаты конгресса.
Инициатива позволяет США устанавливать тарифы на импорт из обеих стран выше стандартных уровней Всемирной торговой организации. После утверждения в сенате документ переходит в палату представителей.
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