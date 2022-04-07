Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии, в том числе премьера страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в соответствующем заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится:

“Послушно следуя курсом «коллективного Запада», Канберра в безоглядном русофобском запале ввела санкции, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и практически весь депутатский корпус.

В ответ с 7 апреля с.г. в «стоп-лист» лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.

Данный шаг предпринят в порядке реакции на недружественные действия нынешнего австралийского правительства, готового поддерживать любые действия, нацеленные на сдерживание России.

В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного «черного списка» за счет включения в него австралийских военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые способствуют разжиганию негативного отношения к нашей стране. Каждый антироссийский шаг – от введения новых персональных санкций до ограничения двусторонних экономических отношений, что наносит ущерб интересам самих австралийцев – получит решительный отпор”.