Блинкен пообещал, что США и Израиль будут вместе противостоять насилию

Вашингтонская администрация следит за развитием событий в свете совершенного в Тель-Авиве теракта, жертвами которого стали два человека, США поддерживают контакты с властями Израиля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим поддерживать регулярные контакты с нашими израильскими партнерами, вместе с ними мы решительно противостоим терроризму и насилию, которым нет оправдания", - отметил он. Блинкен назвал произошедшее "смертоносным террористическим актом".

По данным СМИ, в четверг в результате стрельбы в центральной части Тель-Авива два человека были убиты, четверо получили тяжелые ранения.