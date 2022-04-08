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Блинкен пообещал, что США и Израиль будут вместе противостоять насилию

Блинкен пообещал, что США и Израиль будут вместе противостоять насилию

Вашингтонская администрация следит за развитием событий в свете совершенного в Тель-Авиве теракта, жертвами которого стали два человека, США поддерживают контакты с властями Израиля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим поддерживать регулярные контакты с нашими израильскими партнерами, вместе с ними мы решительно противостоим терроризму и насилию, которым нет оправдания", - отметил он. Блинкен назвал произошедшее "смертоносным террористическим актом".

По данным СМИ, в четверг в результате стрельбы в центральной части Тель-Авива два человека были убиты, четверо получили тяжелые ранения.


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