Нам удалось смягчить социальный кризис в Арцахе, создать более благоприятные условия жизни: министр

После 44-дневной войны в Арцахе были перемещены около 46 000 граждан, из которых 25 628 человек вернулись в Арцах. На повестке дня остаются вопросы обеспечения их жильем и решения вопроса трудоустройства. О программах, реализованных Министерством социальных дел Арцаха в послевоенный период, о введении в Арцахе института социального работника и о других вопросах «Арменпресс» говорил с министром социального развития и миграции Арцаха Армине Петросян.

- Г-жа Петросян, после третьей Арцахской войны семьи перемещенных лиц столкнулись с серьезными социальными проблемами, которые решались разными способами. Какие вопросы остаются на повестке дня на данном этапе?

- Сразу после войны министерство запустило ряд программ содействия, которые должны были способствовать смягчению социальных проблем вынужденных переселенцев. Благодаря собственным ресурсам и программам, реализуемым совместно с правительством Республики Армения, мы можем сказать, что в то время нам удалось смягчить социальный кризис в Арцахе, создать более благоприятные условия жизни для нашего населения. В основном это были краткосрочные программы социальной помощи, и сейчас мы стремимся заменить их программами, которые обеспечат занятость населения, станут базой для самостоятельного удовлетворения потребностей.

В Арцахе на повестке дня остаются вопросы обеспечения вынужденных переселенцев жильем и решения вопроса трудоустройства, и в этом направлении ведется соответствующая работа. Одним из возможных вариантов является придание внутренне перемещенным лицам легального статуса, что сегодня активно обсуждается.

- Какую работу проводит министерство для решения этих проблем?

- Мы разработали новые подходы к решению социальных проблем, направленные на создание рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства, оказание помощи людям, занятым в сельском хозяйстве и животноводстве. С этой целью при министерстве создан фонд, в функции которого входит сотрудничество с благотворителями и инвесторами, содействие созданию малых и средних предприятий в Арцахе, поддержка населения сельских общин в сфере животноводства и земледелия. Что касается вопроса придания правового статуса внутренне перемещенным лицам, как я уже говорила, работа в этом направлении начата, надеюсь, результаты будут видны в ближайшее время.

- Какие из программ, реализованных Министерством социальных дел Арцаха в послевоенный период, Вы могли выделить? Есть ли у Вас данные о том, какой процент перемещенного населения участвует в этих программах?

- Все реализованные программы были более или менее важными для данного периода в том смысле, что они последовательно решали различные социальные проблемы, от обеспечения жильем до бытовых проблем.

Единовременная помощь в размере 300 000 драмов гражданам, зарегистрированным в общинах, неподконтрольных Арцаху, помощь в размере 68 000 драмов в течение четырех месяцев, программа компенсации квартплаты, программа обустройства жилья, которая, продолжается по сей день. В результате оценки потребностей, проведенной на основании заявлений перемещенных граждан, а также по заявлениям, представленным Министерством территориального управления, наше министерство обеспечивает жилье и необходимую бытовую технику. Если изначально в программе участвовали переселенцы, проживающие в других сельских районах Арцаха, то теперь в программу включены переселенцы, проживающие в столице на арендной основе.

За сентябрь-декабрь 2021 года вынужденным переселенцам была оказана финансовая помощь со стороны правительства Республики Армения в следующих размерах: детям по 50 000 драмов в месяц, лицам с 1-й или 2-й группой инвалидности по 50 000 драмов в месяц, всем совершеннолетним гражданам, независимо от пола и возраста (включая и пенсионеров), если они не имеют 1-й или 2-й группы инвалидности в размере 25 000 драмов в месяц.

За январь-февраль была оказана следующая поддержка: для несовершеннолетних лиц с инвалидностью 1 или 2 группы - 40 000 драмов в месяц, для всех остальных граждан, независимо от возраста и пола - 20 000 драмов в месяц.

- Вы в своих выступлениях неоднократно говорили, что в 2022 году программы поддержки будут заменены программами развития. Уточните, пожалуйста.

- Предусмотрена организация профессионального обучения вынужденных переселенцев и других социальных групп, программы социальной помощи безработным вынужденным переселенцам в малочисленных поселениях в сельской местности, а также целевые пожертвования от частных благотворителей и благотворительных организаций через Фонд программ социального развития, созданный министерством и реализация программ самозанятости и занятости.

- На каком этапе находится внедрение института социального работника в Арцахе?

- Введение института социального работника было особенно важно после войны, прежде всего с точки зрения оценки потребностей перемещенных граждан. Безусловно, понятие социальной работы подразумевает более широкий спектр функций, поэтому мы создали социально-психологический центр, который будет иметь соответствующие филиалы во всех регионах страны, посредством которых можно будет выявить социальные потребности всех наших граждан. Думаю, программы, которые мы реализуем такими темпами, будут более адресными и более эффективными. Первый филиал центра уже действует в Мартуни. Мы планируем открыть филиалы в Степанакерте, Аскеране и в Мартакерте.

- По вашим данным, какой процент перемещенных лиц вернулся в Арцах после 44-дневной войны?

-В общей сложности около 46 000 граждан были депортированы, из которых 25 628 вернулись в Арцах.

- Для перемещенных семей, в основном в каких сферах есть вакансии?

- Вакансии, в основном, в частном секторе: строительство, общественное обслуживание и т. д.

Интервью вела Ани Даниелян.