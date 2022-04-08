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В Японии заявили о поэтапном сокращении импорта угля из России

В Японии заявили о поэтапном сокращении импорта угля из России

Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России, заявил в пятницу министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем сокращать импорт. В конечном счете мы будем стремиться к тому, чтобы не импортировать (российский уголь)", - сказал министр в пятницу журналистам.

Хагиуда также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.


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