В Японии заявили о поэтапном сокращении импорта угля из России

Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России, заявил в пятницу министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем сокращать импорт. В конечном счете мы будем стремиться к тому, чтобы не импортировать (российский уголь)", - сказал министр в пятницу журналистам.

Хагиуда также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.